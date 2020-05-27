«Легкомыслие и безрассудство». Вандалы объяснились за жаренные сосиски над Вечным огнем

В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело об осквернении объекта культурного наследия. Компания местных жителей решила пожарить шашлык над Вечным огнем.

Об этом Следственный комитет России. Видео допроса выложено на официальном Youtube-канале ведомства.

Согласно данным следователей, ночью 24 мая 2 женщины и мужчина в возрасте от 23 до 36 лет решили использовать «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов», как мангал.

«Грубо нарушая общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи», — сказано в сообщении СК.

Следствие расследует дело по статье «Вандализм». Сейчас решается об обвинении и избрании меры пресечения.

Ранее «360» опубликовал запись с камер видеонаблюдения данного инцидента. Несмотря на то, что памятник обрамлен, хулиганы протиснулись через ограждения и начинали жарить еду.