«Легкой смерти тебе, мой друг»: покупатели пожаловались на мелодию горячей линии «Вкусвилла»

Покупатели магазина «Вкусвилл» стали жаловаться в Сети на музыку, которую услышали при звонке на горячую линию. Во время ожидания в трубке играла песня «Легкой смерти тебе, мой друг». В итоге выяснилось, что все дело в подключении плейлиста одного из сотрудников.

«Вопрос к руководству! Кому пришла в голову мысль поставить песню-ожидание на горячей линии со словами: „Легкой смерти тебе, мой друг“! Вы совсем уже с головой не дружите? Вот не смешно!» — негодовала одна из пользовательниц в сообщениях на странице «Вкусвилл» в Instagram.

Другие комментаторы также рассказали, что им пришлось в течение четырех-пяти минут слушать композицию певицы Хельги Восточный Ветер. «Я когда слушала, сидела в оцепенении просто», — заявила женщина.

В итоге представители официального аккаунта магазина извинились за ситуацию и объяснили, что же произошло с музыкой.

«Мы бесконечно извиняемся. Подключился личный плейлист сотрудника подрядчика, как только мы узнали об этом, сразу же убрали аудиофайл», — сообщил «Вкусвилл».

Позже сотрудник сети магазинов пояснил vc.ru, что компания проверяла услуги нового подрядчика «Манго телефония». Во время тестирования работник выложил свою песню вместо оговоренной.

«Ситуация произошла сегодня, длилась около 20 минут. После первых же обращений покупателей файлы отключили. С сотрудниками „Манго телефонии“ проведена беседа», — сказали в компании.

Представитель добавил, что «Вкусвилл» извиняется перед теми, кому пришлось услышать композицию. По его словам, компанию крайне огорчила неприятная ситуация.