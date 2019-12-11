Легко ли защитить свои права? Координационный совет омбудсменов собрался в Москве

Шесть миллионов человек в год становятся жертвами правонарушений и преступлений. При этом каждому третьему незаконно отказано в возбуждении уголовного дела, то есть с точки зрения закона стать потерпевшим нелегко. Уполномоченные по правам человека со всей страны собрались на координационном совете в Москве, чтобы изменить эту тревожную статистику.

«В прошлом году около двух миллионов постановлений об отказах в возбуждении уголовного дела прокуроры отменили. Что это значит — что человек, считающий себя пострадавшим от преступления, надеется на государство, что оно найдет преступника и возместит ущерб, оказывается не защищенным», сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Отказ в возбуждении уголовных дел — проблема системная. Сегодня, получается так, что даже преступники имеют больше возможностей для защиты, чем те, кто пострадал от преступлений.

«Если осужденным предоставляется бесплатная помощь в виде адвоката, то у потерпевших практически такой возможности нет. У таких категорий, как инвалиды, одинокие мамы, многодетные, если речь о семейно-бытовом насилии», — отметила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Источник фото: телеканал «360»

В МВД тоже признают, что проблемы в сфере защиты прав есть.

«К каждому такому обращению надо подходить индивидуально, и ответить в целом, правы были в том или ином случае. Бывает, наши руководители необоснованно уходили от необходимости вынесения постановлений», — отметила замначальника Следственного департамента МВД РФ Олег Даньшин.

Источник фото: телеканал «360»

На координационном совете звучала и такая информация. В Молдавии и Казахстане обращение каждого, кто считает себя потерпевшим, сразу расследуют: допрашивают, делают экспертизу, проводят очную ставку. По сути, уголовный процесс начинается сразу. Такой опыт можно и перенять. Омбудсмены несколько дней работали над рекомендациями для разных органов власти, решающих подобные вопросы.

«Уже сейчас подходили представители аппарата Госдумы, в том числе и зампредседателя по коррупции — депутат Госдумы. К рекомендациям прислушиваются и уже через полгода мы получаем какую-то отдачу», — сказал уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников.

Проект рекомендаций от омбудсменов включил в себя 27 пунктов для Федерального Собрания, пару рекомендаций для федерального министерства юстиции, есть что посоветовать и Верховному суду. На днях омбудсмены встречались с Владимиром Путиным, так что перемены точно неминуемы.