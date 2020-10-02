«Легко читается за парой шотов водки»: в Сети нашли эротический роман «Целуя коронавирус»

После начала пандемии коронавируса на полках книжных магазинов появилось множество книг, в которых затрагивается тема COVID-19. При этом больше всего можно найти детские книги об эпидемиологии, сборники конспирологических теорий, а также художественные книги. Одна из них называется «Целуя коронавирус», автор этого произведения — начинающая писательница М. Джей Эдвардс.

В описании на Amazon говорится, что Эдвардс лишилась работы во время пандемии и написала произведение, чтобы заплатить по счетам. Книга рассказывает о докторе Алексе Ашинтонфорд. Она вместе с командой ученых пытается разработать вакцину от коронавируса. Слоган книги звучит так: «Она должна была вылечить коронавирус… Вместо этого она в него влюбилась».

Электронная книга включает в себя 16 страниц, и на них описывается секс Алексы с антропоморфной версией COVID-19. Книга быстро стала популярной в социальных сетях.

«Одна звезда за качество, пять звезд за уморительность. Наверное, это самая смешная вещь, что я читал. Это ужасно, но мой друг был прав, я смеялся над каждым параграфом», — написал пользователь GoodReads под ником Udy Kumra.

«Книжке пошло бы на пользу, если бы автор получше бы изучил, как разрабатывают вакцину, потому что неточностей много. Язык яркий, легко читается за парой шотов водки. Однако я разочарован слитой концовкой. Персонажи никак не изменились и не принимали важных решений, поэтому у истории нет никакого конфликта», — говорится в одном из отзывов на Amazon.

Ранее стало известно, что гражданин Люксембурга нашел у себя дома первое издание книги писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Теперь оно продается на аукционе. Мужчина купил первую книгу о юном волшебнике для своих троих детей в 1999 году. Купленный им том оказался первым изданием романа, которое выпустили тиражом 500 экземпляров в 1997 году.