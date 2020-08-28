Легким самолетам могут разрешить возить грузы и людей

Небольшим авиакомпаниям в России, которые в основном используют легкие воздушные суда, могут дать право на перевозку грузов и людей. Это улучшит товарные авиаперевозки.

Как написала газета «Известия», поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП) подготовил Минтранс, его сейчас обсуждают в ведомстве.

На сегодняшний день перевозки грузов и пассажиров считаются коммерческой сферой деятельности. Это означает, что для своей деятельности авиакомпания обязана пройти ряд дорогостоящих процедур сертификации.

Маленькие компании не располагают для этого достаточными средствами. По этой причине ведомство решило отнести перевозку грузов и пассажиров к авиаработам. Для последних куда легче получить необходимые разрешения. Расширении эксплуатации легких самолетов поможет решить проблему доставки товаров электронной коммерции.

При этом эксперты утверждают, что формулировку можно истолковать двояко, и к этому могут «придраться» правоохранители.