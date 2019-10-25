Легким бытовым дронам могут открыть небо для свободных полетов

Согласно разработанным правилам, беспилотники весом от 0,25 до 30 килограммов необходимо регистрировать в Росавиации. Минтранс считает, что при этом дроны могут подниматься на высоту до 150 метров без дополнительного согласования с властями — за исключением нескольких случаев. Например, все равно согласовывать полеты придется в районе аэропортов или при проведении массовых шествий и мероприятий.

Сейчас в России насчитывают приблизительно 50 тысяч легких дронов, из которых только 3,2 тысячи поставлены на законный учет. Остальные летают «под черным флагом». Если предложенные Минтрансом нововведения найдут понимание в правительстве, беспилотные воздушные суда (БВС) массой до 30 килограммов в светлое время суток свободно и законно воспарят на высоту до 150 метров над землей или водой. Главное, чтобы оператор держал дрон в поле зрения.

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«Это облегчит жизнь как частным владельцам дронов и авиамоделистам, так и малым коммерческим предприятиям, выполняющим работы по точечному мониторингу небольших строительных и аграрных объектов», — заявил глава ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев.

Как заметил при этом эксперт, отдельно нужно проработать детали работы авиамодельных кружков в школах. Сейчас их руководители боятся поднимать модели в воздух, опасаясь штрафов.