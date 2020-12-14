Легенды хоккея и лидеры сборной России сыграли в матче «Связь поколений»

C передач Вячеслава Фетисова и Павла Буре шайбу забросил Александр Овечкин. Такая комбинация с участием легенд из разных эпох кажется фантастической, но только не для матча «Связь поколений», прошедшего 14 декабря в подмосковном «Лужки.Клубе».

Вместе с легендарными Александром Кожевниковым, Валерием Каменским, Сергеем Федоровым, Александром Могильным на лёд вышли Вадим Шипачев, Владимир Ткачев, Кирилл Марченко, Максим Мамин, Антон Бурдасов, Дмитрий Саморуков и другие игроки сборной России, а также первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг, президент КХЛ Алексей Морозов и президент «Норникеля», председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин. Организаторами мероприятия выступили компания «Норникель» и Федерация хоккея России при поддержке Ночной хоккейной лиги.

Одна из задач матча — подчеркнуть победные традиции отечественного хоккея, но игроки-победители даже в товарищеском матче не хотели уступать. После первого периода «Красные», у которых выделялась тройка Овечкин — Потанин — Буре, вели 6:4. Во втором — «Белые» не дали уйти в отрыв — 6:8, но «Красные» не упустили победу — 15:11. «Это звери какие-то. Как забегали! Я думаю, что это была игра с реальным спортивным накалом. У этого матча было несколько задач. Во-первых, с определенными мерами предосторожности должна продолжаться нормальная жизнь. Во-вторых, „Связь поколений“ — это традиция. Матч важен для наших легенд хоккея, для действующих игроков и для тех, кто спорт поддерживает. Это знак Ночной хоккейной лиге, любительским командам, болельщикам, что хоккей наш жив, конкурентоспособен и силен вот этой самой связью поколений», — отметил Владимир Потанин, забросивший в матче пять шайб.

Александр Овечкин во второй раз за три недели сыграл в тройке с Павлом Буре и Владимиром Потаниным. 21 ноября они задавали тон в «Матче легенд», прошедшем в Подмосковье рамках марафона-открытия Ночной хоккейной лиги, а теперь забросили 11 из 15 шайб «Красных». «Нашу связку не разбить. Посмотрите сколько мы голов забили. Думаю, главному тренеру сборной можно подумать, чтобы взять нас в таком составе», — улыбнулся Александр Овечкин.

Для игроков сборной России матч «Связь поколений» стал напутствием на Кубок Первого канала, который стартует в Москве 17 декабря. «Все рады пообщаться с легендами хоккея, и все в хорошем настроении. Я думаю, это поможет нам психологически настроиться на серьезный турнир», — поделился впечатлениями лучший бомбардир КХЛ Вадим Шипачев, отдавший в матче 4 голевых передачи. «Вы видели культуру паса, реализацию моментов. Это был очень полезный опыт для молодых игроков», — сказал главный тренер сборной России Валерий Брагин.

В этом матче пришлось бы кстати и ещё одно поколение, но молодежная сборная России улетела в Канаду на чемпионат мира, который начнется 25 декабря. К слову, именно «молодёжка» во главе с Игорем Ларионовым победно заменила основную сборную на недавнем Кубке Карьялы. Эта победа — лучшее свидетельство того, что комплексная программа подготовки резерва «Красная машина», которую ФХР реализует при поддержке «Норникеля», заработала во всю мощь, а следовательно и новые поколения победителей не за горами.