  • Легендарный пилот А321 Дамир Юсупов рассказал о детской мечте

    09 ноября 2019, 14:25

    Алексей Сахаров

    Легендарный летчик Дамир Юсупов спас пассажиров самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний». Борт совершил аварийную посадку на кукурузное поле, все пассажиры и экипаж живы. Пилот рассказал о своей детской мечте, сообщило ИА Nation News.
    Легендарный пилот А321 Дамир Юсупов рассказал о детской мечте

    В ходе состоявшегося форума «Мост Москва — Татарстан» летчик рассказал, о чем мечтал с детства. Оказалось что он всегда видел себя пилотом. Ни в какой другой профессии с раннего детства Юсупов себя не представлял.

    Экипаж севшего в поле самолета и спасенные пассажиры полакомились тортом

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    Но путь в профессию оказался нелегким. Из-за проблем со зрением его не хотели брать в летное училище. Пришлось учиться другой профессии, а потом трудиться по полученной специальности, юристом. Но мечта не давала покоя. Он снова сделал попытку поступить в летное. И это наконец получилось.

    Когда все же удалось поступить учиться, Юсупов сразу почувствовал: наконец-то он на своем месте.

    Выступая на форуме, Герой России напомнил: самолет всегда садится против ветра. Так и в жизни, не нужно бояться трудностей. Всегда нужно жить «только вперед».