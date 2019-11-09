Легендарный пилот А321 Дамир Юсупов рассказал о детской мечте

В ходе состоявшегося форума «Мост Москва — Татарстан» летчик рассказал, о чем мечтал с детства. Оказалось что он всегда видел себя пилотом. Ни в какой другой профессии с раннего детства Юсупов себя не представлял.

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Но путь в профессию оказался нелегким. Из-за проблем со зрением его не хотели брать в летное училище. Пришлось учиться другой профессии, а потом трудиться по полученной специальности, юристом. Но мечта не давала покоя. Он снова сделал попытку поступить в летное. И это наконец получилось.

Когда все же удалось поступить учиться, Юсупов сразу почувствовал: наконец-то он на своем месте.

Выступая на форуме, Герой России напомнил: самолет всегда садится против ветра. Так и в жизни, не нужно бояться трудностей. Всегда нужно жить «только вперед».