Легендарный памятник пропал из ЯНАО

Фонтан в Салехарде, который находился напротив здания по улице Мира 17а и был городской достопремичательностью, пропал со своего обычного места. Об этом сообщили Ura.ru со ссылкой на местные соцсети.

«Где муксун?» — удивился горожанин под видеозаписью в группе «В Салехарде.ру. Объявления. Салехард».

Местные жители начали выдвигать возможные версии, куда мог деться объект культуры. Один из комментаторов предположил, что он мог оказаться на даче какого-нибудь чиновника. Другие люди посчитали, что его забрали на реконструкцию. Запрос по поводу судьбы памятника направили в администрацию города.

Фонтан был установлен в Салехарде в 2004 году.