Общество 06 июля 2023, 13:03 Легендарный летчик-испытатель Леонид Попов умер в Подмосковье Telegram-канал «112»: в Подмосковье умер легендарный летчик-испытатель Леонид Попов РИА «Новости»

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В Подмосковье скончался легендарный летчик-испытатель Леонид Попов. Герою Российской Федерации, заслуженному штурману-испытателю было 82 года. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Попов <…> скончался вчера в своем доме», — уточнили в публикации.

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По данным проекта «Герои Отечества», будущий летчик родился 28 ноября 1940 года в Казани. В 1963 году Попов окончил Казанский авиационный институт по специальности «авиационные двигатели». На летной работе был с 1966 года. Он участвовал в испытаниях пяти модификаций опытных двигателей для самолета МиГ-23.

Звание заслуженного штурмана-испытателя СССР он получил в августе 1984 года. Затем получил назначение на должность старшего штурмана-испытателя авиационного научно-промышленного комплекса «МиГ» имени А. И. Микояна.

Попов жил в Жуковском. Он написал книгу о погибших летчиках-испытателях «Страстная неделя», выступил автором телевизионных фильмов «80 лет в строю», «Открытки из рая», «Записки из Фарнборо», «Небо, ты блещешь у меня на крыле».