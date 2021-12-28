Легендарная елка в «Крокусе» вернулась. Новогоднюю сказку покажут в декабре и январе

Премьера одного из самых ожидаемых новогодних событий Москвы состоялась в «Крокус Сити Холле». Легендарная елка вернулась — увидеть ее можно будет до 30 декабря и со 2 по 8 января. Юных зрителей ждет незабываемое путешествие по волшебной вселенной Деда Мороза.

Это шоу с многомиллионным бюджетом. Зрители полностью окунутся в атмосферу сказки, ведь их ждут игры, уникальные трюки от артистов и самые любимые сказочные персонажи.

Покажут оригинальные и не имеющие аналогов авторские сюжеты. Их уже 20 лет разрабатывает выдающийся режиссер-сказочник Владислав Дружинин.

Пока мы работаем над шоу, реакцию зрителей предвосхитить невозможно. А сегодня, уже на премьере, зал так активно выражал эмоции и реагировал на происходящее, что сомнений в успехе постановки не осталось! Владислав Дружинин, режиссер елки в «Крокусе».

По его словам, шоу призвано показать детям, что многое в мире зависит от любви.

Когда юные зрители уже вернутся после шоу домой, они смогут продолжить свое путешествие и посмотреть онлайн-шоу «Пять чудес Деда Мороза». Билет на него подарят всем посетителям бесплатно.

Елка в «Крокусе» всегда занимает высокие строчки в рейтингах столичных праздничных программ. Билеты можно приобрести на сайте 7-raduga.ru.

Масштабное шоу состоится с учетом всех мер безопасности — оно развернется в одном из самых крупных концертных залов Москвы.