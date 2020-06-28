Легендарная летчица Галина Брок-Бельцова проголосовала по поправкам к Конституции в Щелкове
«В поправках мы видим защиту традиций. А основная традиция — это верность стране, желание ее укреплять и защищать историческую правду. Традицией является и то, что никогда и никому не будем отдавать отбитые у врага земли. Никакого отторжения земель!» — заявила Брок-Бельцова.
Легендарная летчица рассказала, что перед походом на парад ее часто спрашивали: «А как же вирус?» Она всем отвечала: «Мы победили нацизм, а уж с вирусом как-нибудь справимся».
Брок-Бельцова подписала и подарила временно исполняющему обязанности главы Щелкова Андрею Булгакову памятную книгу «2020. Раскова с нами». Первый экземпляр в подарок получил Путин.
В России продолжается голосование по поправкам к Конституции. За три с половиной дня голосования серьезных нарушений и сбоев не было. По состоянию на утро 28 июня явка составила 28,46%. Уже проголосовали более 30 миллионов россиян.