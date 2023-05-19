Общество 19 мая 2023, 13:38 Легендарная игра Jagged Alliance 3 выйдет в 2023 году

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Разработчики наконец-то анонсировали дату релиза легендарной ролевой игры Jagged Alliance 3, она выйдет 14 июля 2023 года. Об этом сообщил «Ридус».

Поклонники ждали продолжения почти 20 лет. Изначально релиз был назначен еще на 2004 год, потом несколько раз переносился. Наконец, разработчики заявили о завершении работы над очередной частью игры. Стоит отметить, что предыдущая — вышла около 24 лет назад.

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