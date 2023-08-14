Общество 14 августа 2023, 11:55 Легенда о соцработниках. Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян ВТБ: мошенники начали обманывать россиян под предлогом замены социальных карт РИА «Новости»

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Мошенники начали использовать новую схему обмана для банковских клиентов, пустив в ход легенду о замене социальных карт. Об этом в беседе с РБК рассказал начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.

По словам собеседника издания, злоумышленники звонят людям на городские номера, выдают себя за сотрудников органов соцподдержки и предлагают обновить действующие социальные карты.

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В случае если человек соглашается, от него просят предоставить номер мобильного телефона под предлогом отправки СМС о готовности соцкарты. В действительности человеку отправляют код для восстановления доступа в личный кабинет банка.

После мошенники пытаются выяснять этот код и номер карты, чтобы войти в онлайн-банк. При получении доступа — переводят все средства клиента на свои счета.

«Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения», — добавил Ревякин.

Чтобы обезопасить себя, нужно всегда проверять информацию, поступающую от незнакомых лиц, и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону.

При поступлении звонка от людей, представляющихся сотрудниками соцподдержки, специалист посоветовал очень внимательно читать текст СМС, которые поступают после таких звонков. В них всегда указаны детали и назначение операции.

При условии, что СМС пришла от банка, нужно позвонить в него самостоятельно, а также перепроверить информацию в офисе или контакт-центре, заключил Ревякин.