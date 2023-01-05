05 января 2023, 14:09
Легенда БДТ Адиль Велимеев скончался после падения на гололеде в центре Петербурга
БДТ сообщил о смерти старейшего декоратора Адиля Велимеева
Заслуженный работник культуры России, заведующий машинно-декорационной частью Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Адиль Велимеев скончался в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни. Об этом сообщили на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».
«Ушел из жизни Адиль Мунирович Велимеев, заслуженный работник культуры России, заведующий машинно-декорационной частью БДТ, один из старейших сотрудников театра», — отметили в публикации.
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В некрологе Велимеева назвали уникальным человеком, самоотверженным и трудолюбивым. Он был бесконечно предан театру.
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В конце декабря старейший сотрудник БДТ упал на гололеде в районе Загородного проспекта. В больнице у Велимеева диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной и теменной костей. Его положили в реанимацию, а затем прооперировали. Несмотря на усилия врачей, пожилой мужчина умер, написало ИА Nation News.
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