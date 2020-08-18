«Легче кинуть камень, чем помочь». Нелюбовь россиян к соседям-благотворителям объяснили страхом

В России давно практикуют аренду квартир благотворительным организациям. Постоянные жильцы и владельцы недвижимости не рады подобному соседству, и иногда враждебность перерастает в дикость.

В Красноярске жители одной из пятиэтажек пожаловались на кризисный центр фонда «Дом матери», сообщила газета «Известия». Организация существует с 2017 года и помогает оставшимся без крыши над головой, работы и денег матерям-одиночкам. Женщинам дают временное жилье, одежду и игрушки. Однако люди потребовали выселить фонд из их дома: якобы дети очень шумные, а из-за подопечных только плодятся тараканы. Проведенная Роспотребнадзором и администрацией района проверка нарушений не выявила.

Руководитель кризисного центра фонда «Дом матери» Юлия Доронина объяснила подобное отношение предвзятостью. Кажется, если женщина оказалась трудной ситуации, то или пьющая, или «ведет какой-то неправильный образ жизни».

«У нас почти все женщины пострадали от домашнего насилия, связанного с угрозой жизни ребенка. Или просто в жизни что-то пошло не так. <…> Мам-алкоголичек или наркозависимых у нас нет», — заметила Доронина.

Конфликтолог, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» и гендиректор Московской школы конфликтологии Любовь Цой пояснила, что в попавших в трудное положение «легче кинуть камень, чем помочь».

«Осуждение у нас идет впереди. Борьба с таким отношением — это вопрос воспитания и культуры», — подчеркнула она.

Такие истории случаются не только в провинции. В Москве около года назад из арендованной фондом «Спаси жизнь» квартиры со скандалом выселяли онкобольных детей из регионов. Они просто ждали начала лечения. Председатель благотворительной организации Юлия Ромейко заметила, что люди подозревали иногородних соседей в связях с криминалом. Кроме того, некоторые думали, будто рак передается воздушно-капельным путем. В итоге детей перевезли на другое съемное жилье. В конце 2019 года фонду выделили отдельное здание, но даже сейчас недовольные никуда не исчезли.

Любовь Цой заявила, что конфликт между социальными группами «больных» и «здоровых» существует. По ее словам, это говорит об уровне культуры и состоянии общественного сознания. Вопрос и в информировании жителей.

С аналогичными сложностями столкнулись и подопечные фонда «Жизненный путь», который три года назад запустил программу для людей с отклонениями в психике. Сначала жильцы дома, где организация проводила свои мероприятия, жаловались во все инстанции и даже добились проведения проверки. Теперь ситуация немного наладилась. Директор фонда Иван Рожанский объяснил первоначальную реакцию соседей страхом и непросвещенностью.

«Дело, в общем, в неприятии другого человека с какими-то особенностями, который не вписывается в определенные стандарты или рамки», — сказал он.