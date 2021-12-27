Ледовый городок заработает в Челябинске

В Челябинске 27 декабря в 18:00 состоится торжественное открытие главного ледового городка на площади Революции. Об этом рассказал вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев, сообщил «Вечерний Челябинск».

По его словам, новогодние мероприятия начнутся с 28 декабря и продолжатся до 9 января включительно. Все горожане и гости города смогут окунуться в новогоднюю и рождественскую атмосферу, написало ИА Nation News.

Ледовый городок начали строить еще в ноябре. По инициативе местных жителей, которые активно участвовали в голосовании, было принято решение наполнить городок героями из русских сказок.