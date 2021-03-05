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    05 марта 2021, 18:57

    Ледовый городок уберут в Ноябрьске ради безопасности горожан

    Алена Макаренко

    Ледовый городок начали демонтировать в Ноябрьске. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

    В ближайшие дни в город придет потепление, снежные конструкции уже таят. К тому же, в ледяных блоках появились трещины, из-за которых кирпичи могли обрушиться в любую секунду. Поэтому решение снести зимние скульптуры приняли, чтобы обезопасить местных жителей.

    Городок и новогоднюю елку уберут с бульвара за два дня.

    В этот раз ледовый городок в Ноябрьске посвятили героям мультфильмов: трем богатырям, Змею Горынычу и Бабе-Яге.