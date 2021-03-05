Ледовый городок уберут в Ноябрьске ради безопасности горожан
Ледовый городок начали демонтировать в Ноябрьске. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».
В ближайшие дни в город придет потепление, снежные конструкции уже таят. К тому же, в ледяных блоках появились трещины, из-за которых кирпичи могли обрушиться в любую секунду. Поэтому решение снести зимние скульптуры приняли, чтобы обезопасить местных жителей.
Городок и новогоднюю елку уберут с бульвара за два дня.
В этот раз ледовый городок в Ноябрьске посвятили героям мультфильмов: трем богатырям, Змею Горынычу и Бабе-Яге.