Ледовый городок уберут в Ноябрьске ради безопасности горожан

Ледовый городок начали демонтировать в Ноябрьске. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

В ближайшие дни в город придет потепление, снежные конструкции уже таят. К тому же, в ледяных блоках появились трещины, из-за которых кирпичи могли обрушиться в любую секунду. Поэтому решение снести зимние скульптуры приняли, чтобы обезопасить местных жителей.

Городок и новогоднюю елку уберут с бульвара за два дня.

В этот раз ледовый городок в Ноябрьске посвятили героям мультфильмов: трем богатырям, Змею Горынычу и Бабе-Яге.