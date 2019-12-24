Ледовый городок со вмерзшими рыбами построили в Тюмени

«Их (мертвых рыб — прим. ред.) убрали, чтобы никого не травмировать. На качестве самого ледового городка это не отразится», — приводит портал 72.RU слова директора МКУ «Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа» Камиль Калимуллин.

Заказчик этого новогоднего украшения города пояснил, что стройматериал брали из водоема. Когда лед нарезают, то непонятно, что находится внутри. Вмерзших рыб увидели только после шлифовки ледяных глыб.

В пресс-службе администрации Тюмени рассказали порталу, что работы по возведению ледяного городка еще не приняли, а подрядчику сделали замечание по качеству льда еще до того, как об этой истории поведали в социальных сетях.