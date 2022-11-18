Общество 18 ноября 2022, 15:38 Ледовый городок с лабиринтами появится в Лабытнанги к Новому году

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На центральной площади города Лабытнанги началось возведение ледового городка с лабиринтами и горками. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Рабочие уже начали доставлять на стройплощадку ледяные глыбы общим объемом 500 кубов. Не менее интересный ледовый городок будет возведен в Харпе на площади Мира.

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На новогодние праздники, по словам администрации города, жителей будут ожидать сюрпризы и подарки.

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