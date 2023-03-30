Общество 30 марта 2023, 13:33 Ледовый Дворец в Губкинском достроят в 2024 году

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В Губкинском в ЯНАО продолжается строительство Ледового дворца, его планируют ввести в эксплуатацию через год. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на главу города Андрея Гаранина.

В настоящее время строительство идет полным ходом. Уже завершены работы по заливке основания, теперь возводят первый и второй этаж и входную группу. На стройке каждый день работают не меньше 70 человек. Пока все процессы идут в соответствии с графиком.

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«Объект очень важный для нас и всех губкинцев, поэтому постараемся сдать его в указанные сроки — весной следующего года», — сказал Андрей Гаранин.

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