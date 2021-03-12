Ледовый дворец начнут строить в Пензе с середины марта

Строительство ледового дворца начнется в середине марта в Пензе. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на мэрию города.

Уточняется, что сейчас идет оборудование строительной площадки: расчищается снег и ставятся ограждения.

«Создан график производственных работ, с середины марта специалисты будут строго контролировать качество и сроки выполнения проекта», — рассказали в мэрии.

Дворец будет многофункциональным комплексом с катком для тренировок и просто катания на коньках. Также там будут хореографический и тренажерный залы.