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    12 марта 2021, 15:44

    Ледовый дворец начнут строить в Пензе с середины марта

    Дарья Морозова

    Строительство ледового дворца начнется в середине марта в Пензе. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на мэрию города.

    Уточняется, что сейчас идет оборудование строительной площадки: расчищается снег и ставятся ограждения.

    «Создан график производственных работ, с середины марта специалисты будут строго контролировать качество и сроки выполнения проекта», — рассказали в мэрии.

    Дворец будет многофункциональным комплексом с катком для тренировок и просто катания на коньках. Также там будут хореографический и тренажерный залы.