Ледовые горки закрыли в Челябинске из-за высокой температуры
Из-за аномально высокой температуры для зимнего периода в Челябинске закрыли горки в ледовых городках. Первым закрыли объект на Площади революции, написало ИА Ura.ru.
Городок должны открыть, когда температура снова опустится до нуля. До тех пор покататься на горках там не получится, так как это небезопасно.
Температура в городе поднимается уже несколько дней. Синоптики обещают, что в ближайшее время столбик термометра поднимется до +5 градусов.