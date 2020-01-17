Ледовые горки закрыли в Челябинске из-за высокой температуры

Городок должны открыть, когда температура снова опустится до нуля. До тех пор покататься на горках там не получится, так как это небезопасно.

Температура в городе поднимается уже несколько дней. Синоптики обещают, что в ближайшее время столбик термометра поднимется до +5 градусов.