15 ноября 2022, 15:16
Ледовую арену построят в Нижнем Новгороде к 2025 году
Работы по строительству ледового дворца в Нижнем Новгороде завершатся к 2025 году. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Корпорацию развития Нижегородской области.
По информации подрядчика строительного объекта АО «Крокус, устройство котлована завершено на 95%. Сейчас забито около двух тысяч свай.
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Рабочие приступили к закладке основания фундаментной плиты, говорится в сообщении.
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