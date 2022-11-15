Общество 15 ноября 2022, 15:16 Ледовую арену построят в Нижнем Новгороде к 2025 году

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Работы по строительству ледового дворца в Нижнем Новгороде завершатся к 2025 году. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Корпорацию развития Нижегородской области.

По информации подрядчика строительного объекта АО «Крокус, устройство котлована завершено на 95%. Сейчас забито около двух тысяч свай.

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Рабочие приступили к закладке основания фундаментной плиты, говорится в сообщении.

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