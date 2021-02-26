Ледовую арену открыли в столичном коттеджном поселке «Березки River Village»
Крытая ледовая арена появилась в элитном коттеджном поселке «Березки River Village» на Рублево-Успенском шоссе. Здесь гостям предложат 100 пар новых коньков. На церемонию открытия приехали именитые хоккеисты, фигуристы и сотрудники строительной компании «Галс».
Новый спортивный комплекс с крытой ледовой ареной создали для всех гостей и жителей поселка. Он будет работать в течение всего года. Об этом рассказал руководитель бизнес-направления «Коммерция» в компании «Галс» Андрей Мухин.
«Мы очень рады создавать многогранное пространство, которое позволяет заниматься спортом, организовывать насыщенный и запоминающийся отдых для каждого», — подчеркнул он.
По словам Мухина, спортивный комплекс стал частью создания уникальной инфраструктуры для жителей и гостей коттеджного поселка «Березки River Village».
Теперь уже жителям не придется преодолевать огромные даже по меркам Москвы расстояния, чтобы заняться спортом
Нестандартные размеры ледовой арены позволят проводить там групповые и индивидуальные занятия по хоккею или фигурному катанию. Для взрослых, детей, профессиональных спортсменов в комплексе предусмотрели четыре изолированные раздевалки и два зала для тренировок. Есть прокат оборудования.
Большой выбор занятий
С 1 марта у юных посетителей появится большой выбор занятий. Например, для самых маленьких здесь начнут проводить уроки в секции Slap Shot и хоккейной школе Golden Lions.
Фигуристы смогут записаться в «Лигу фигурного катания», школу «Безумные снежинки».
Мастерству ребят обучат заслуженные тренеры и мастера спорта международного класса с опытом работы больше 20 лет.
Расположение поселка
Коттеджный поселок «Березки River Village» обладает прекрасной транспортной доступностью, находясь в 17 километрах от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе.
В составе поселка возвели 151 частную резиденцию. Для удобства жильцов создали необходимую развлекательную, спортивную и детскую инфраструктуру, гармонично вписанную в природу.
В 2019 году открыли детский сад. Здесь появился кампус «Горки» международной инновационной школы Cambridge International School, который готовит выпускников с российским дипломом и дипломами Cambridge IGCSE, Cambridge International AS & A Level.
Коттеджный поселок «Березки River Village» стал победителем на европейском конкурсе European Property Awards 2017-2018 среди проектов из России в двух категориях: архитектура загородного коттеджного комплекса и многофункциональный комплекс.