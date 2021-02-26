Ледовую арену открыли в столичном коттеджном поселке «Березки River Village»

Крытая ледовая арена появилась в элитном коттеджном поселке «Березки River Village» на Рублево-Успенском шоссе. Здесь гостям предложат 100 пар новых коньков. На церемонию открытия приехали именитые хоккеисты, фигуристы и сотрудники строительной компании «Галс».

Новый спортивный комплекс с крытой ледовой ареной создали для всех гостей и жителей поселка. Он будет работать в течение всего года. Об этом рассказал руководитель бизнес-направления «Коммерция» в компании «Галс» Андрей Мухин.

«Мы очень рады создавать многогранное пространство, которое позволяет заниматься спортом, организовывать насыщенный и запоминающийся отдых для каждого», — подчеркнул он.

По словам Мухина, спортивный комплекс стал частью создания уникальной инфраструктуры для жителей и гостей коттеджного поселка «Березки River Village».

Теперь уже жителям не придется преодолевать огромные даже по меркам Москвы расстояния, чтобы заняться спортом Андрей Мухин.

Нестандартные размеры ледовой арены позволят проводить там групповые и индивидуальные занятия по хоккею или фигурному катанию. Для взрослых, детей, профессиональных спортсменов в комплексе предусмотрели четыре изолированные раздевалки и два зала для тренировок. Есть прокат оборудования.

Большой выбор занятий

С 1 марта у юных посетителей появится большой выбор занятий. Например, для самых маленьких здесь начнут проводить уроки в секции Slap Shot и хоккейной школе Golden Lions.

Фигуристы смогут записаться в «Лигу фигурного катания», школу «Безумные снежинки».

Мастерству ребят обучат заслуженные тренеры и мастера спорта международного класса с опытом работы больше 20 лет.

Расположение поселка

Коттеджный поселок «Березки River Village» обладает прекрасной транспортной доступностью, находясь в 17 километрах от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе.

В составе поселка возвели 151 частную резиденцию. Для удобства жильцов создали необходимую развлекательную, спортивную и детскую инфраструктуру, гармонично вписанную в природу.

В 2019 году открыли детский сад. Здесь появился кампус «Горки» международной инновационной школы Cambridge International School, который готовит выпускников с российским дипломом и дипломами Cambridge IGCSE, Cambridge International AS & A Level.

Коттеджный поселок «Березки River Village» стал победителем на европейском конкурсе European Property Awards 2017-2018 среди проектов из России в двух категориях: архитектура загородного коттеджного комплекса и многофункциональный комплекс.