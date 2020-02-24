«Ледовое побоище» из-за старых обид. Названа причина драки между детьми на хоккейном турнире

Дети на хоккейном турнире в Тольятти подрались из-за давних споров о внимании. А последней каплей стало обидное слово во время приветствия. Об этом «360» рассказал член оргкомитета турнира и инструктор «Лады» Владимир Гавриков.

«Получилось так, что амбициозные ребята, которые ушли в „Волгарь“, хотели доказать, что они недостойно туда перешли. Внимание им меньше уделяли, так они считают, вернее родители», — рассказал Гавриков.

По его словам, игра была ровненькая. Конфликт случился во время приветствия.

«Кто-то что-то сказал на приветствие и пошло, один, другой, третий. Это молниеносно. Взрослые разняли их. Ничего серьезного не было. По правилам, зачинщик драки получит побольше наказание», — добавил Гавриков.

Он сказал, что сейчас трудно определить, кто стал зачинщиком драки. Да и серьезные санкции вряд ли последует. Гавриков также рассказал, что в драке между юными хоккеистами никто не пострадал.

На видео попала драка местных команд «Лада» и «Волгарь». Они должны были показать свои умения на турнире 23 февраля, но решили отбросить клюшки и сразиться кулаками. Пользователи заметили, что драка получилась круче, чем в НХЛ.