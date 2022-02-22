Ледовая переправа открылась на Чукотке

Ледовую переправу протяженностью около пяти километров открыли на Чукотке. Она свяжет Анадырь и Угольные Копи и будет работать приблизительно до конца апреля, написал ОТР.

Передвигаться по переправе может лишь транспорт весом не более восьми тонн. Связано это с недостаточной толщиной льда для проезда большегрузов.

Ледовая дорога будет единственным способом попасть из оркружной столицы Чукотки в поселок Угольные Копи, где расположен главный аэропорт полуострова.