Общество

30 ноября 2022, 13:55

Ледокол «Урал» прибыл в порт приписки Мурманск

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Через шесть суток после выхода из Санкт-Петербурга универсальный атомный ледокол «Урал» пришел в порт приписки Мурманск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

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«21 ноября универсальный атомный ледокол „Урал“ прибыл в порт приписки Мурманск. Переход из Санкт-Петербурга занял шесть суток», — цитирует отдел коммуникаций RT.

Исполняющий обязанности гендиректора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица подчеркнул, что ледокол «Урал» показывает самодостаточность России в промышленной и технологической отраслях, так как свыше 90% оборудования на нем произвели российские предприятия.

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