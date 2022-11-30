30 ноября 2022, 13:55
Ледокол «Урал» прибыл в порт приписки Мурманск
Через шесть суток после выхода из Санкт-Петербурга универсальный атомный ледокол «Урал» пришел в порт приписки Мурманск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».
Реклама
«21 ноября универсальный атомный ледокол „Урал“ прибыл в порт приписки Мурманск. Переход из Санкт-Петербурга занял шесть суток», — цитирует отдел коммуникаций RT.Исполняющий обязанности гендиректора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица подчеркнул, что ледокол «Урал» показывает самодостаточность России в промышленной и технологической отраслях, так как свыше 90% оборудования на нем произвели российские предприятия.
Корабли
Реклама
Реклама