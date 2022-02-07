Ледокол «Капитан Хлебников» помог корабля ТОФ пройти в проливе Лаперуза

В рамках масштабных учений ледокол «Капитан Хлебников» помог свыше 20 кораблям Тихоокеанского флота пройти ледовые поля в проливе Лаперуза из Японского в Охотское море. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По данным издания, чтобы пройти этот сложный маршрут сначала летчики палубных вертолетов Ка-27ПС провели разведку для выяснения ледовой обстановки. «Капитан Хлебников» был выбран для безопасного прохождения кораблей, поскольку местами воды Охотского моря покрыты льдом. В проходе судов, который занял двое суток, задействовали фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Гремящий», а также корабль управления «Маршал Крылов».