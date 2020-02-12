Ледокол «Иван Сусанин» расчищает фарватеры у восточных берегов Камчатки

Ледокол нового поколения «Иван Сусанин» может ломать лед достаточно близко к субмаринам. Связано это с его маневренностью.

Путь прокладывают для безопасного прохода атомных подводных лодок. Из-за сильных морозов толщина льда стала слишком большой. Поэтому корпуса лодок не могут там проходить.