Ледокол «Иван Сусанин» расчищает фарватеры у восточных берегов Камчатки
Ледоколы тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к расчистке проходов на восточных берегах Камчатки. Основные работы ведутся бухте Крашенинникова. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Ледокол нового поколения «Иван Сусанин» может ломать лед достаточно близко к субмаринам. Связано это с его маневренностью.
Путь прокладывают для безопасного прохода атомных подводных лодок. Из-за сильных морозов толщина льда стала слишком большой. Поэтому корпуса лодок не могут там проходить.