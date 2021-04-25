Ледоход снес единственную переправу на «большую землю» в Коми

Ледоход оторвал понтонную переправу в Вуктыле в Республике Коми, поэтому местные жители остались без единственного моста. Об этом сообщило ИА «Комиинформ».

Около 30 понтонов поплыли по реке, достать их на берег невозможно из-за плотного ледохода.

На реке Печоре ниже по течению возведен железнодорожный мост. Если понтоны массой около 10 тонн каждый столкнутся с опорой моста, они повредят опоры сооружения, допустил местный житель Алексей Остапчук.

Кроме того, из-за этого происшествия представители Вуктыла потеряли связь с «большой землей».

В 2021 году вода очень быстро прибывала, начался ледоход. Работники не успели убрать несколько понтонов на переправе в Койтыбоже. Сейчас проблему пытаются устранить сотрудники организации, которой принадлежит мост.

Общая протяженность понтонной переправы на дороге Вуктыл — Ухта достигает 389 метров. Она состоит из 129 понтонов. Автомобильная дорога проходит по реке Печоре и является единственным, что соединяет Вуктыл с «большой землей». Летом машины перевозит через реку паром, на зиму устанавливают понтонную переправу.