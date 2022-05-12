Ледоход повредил мост через реку Селемджа в Амурской области

Полиция Амурской области ввела режим ЧП в связи с повреждением моста через реку Селемджа. В ведомстве отметили, что причиной повреждения стало прохождение ледохода. Об этом написало РИА «Новости».

«В связи с повреждением моста через реку Селемджа постановлением врио начальника отделения ГИБДД МО МВД России „Мазановский“ введен запрет на движение на восьмом километре автодороги пгт Экимчан — поселок Златоустовск», — говорится в сообщении.

В настоящий момент рабочие проводят восстановительные работы, сообщил сайт «Дни.ру».