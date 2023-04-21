21 апреля 2023, 16:15
Ледоход на реках Ямала начнется с середины мая
В этом году ледоход на реках Ямала ожидается на несколько дней раньше обычного и прогнозируется в середине мая. Об этом сообщило агентство«Север-Пресс»со ссылкой на Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Салехарде ледоход может начаться с 22 мая, на Малой Оби движение льда прогнозируется с 16 мая. Вскрытие рек в этом году будет происходить на один-четыре дня раньше обычного, передает «ФедералПресс».
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Отмечается, что уровень воды во всех реках региона прогнозируются в пределах нормы.
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