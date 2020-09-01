Ледник МГУ растаял на Полярном Урале
Специалисты гляциологической экспедиции Научного центра изучения Арктики и МГУ им. М. В. Ломоносова рассказали, что на Полярном Урале полностью растаял ледник МГУ. Об этом сообщил «Царьград».
По словам участника экспедиции, научного сотрудника МГУ Михаила Иванова, последний раз ученые были на леднике 10 лет назад. Тогда им стало ясно, что приледниковое озеро разрушает ледник.
«На фотографиях, сделанных туристами в последующие годы, было видно, что какая-то часть ледника сохраняется. В этом году оказалось, что он полностью растаял», — обратил внимание специалист.