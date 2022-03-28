Ледяной дождь придет в Пермский край

Сотрудники ГИС центра Пермского госуниверситета рассказали о погоде в Пермском крае на этой неделе. По их данным, в регионе ожидаются температурные колебания, а также ледяной дождь и снег. Об этом написал Ura.ru.

«В Пермском крае температура воздуха ожидается ниже нормы на юге на один градус, на северо-западе на три градуса и более. На юге края прогнозируется выпадение месячной нормы осадков за неделю. В конце недели при прохождении средиземноморских циклонов вероятны сильные смешанные осадки, налипание мокрого снега, возможен сильный переохлажденный дождь, гололед», — говорится на сайте центра.

Ночью 29 марта температура воздуха может составить -13 градусов, на северо-востоке — до -20 градусов. Днем столбик термометра покажет от -15 до 0 градусов в зависимости от района.

К концу недели возможно потепление. В субботу, 2 апреля, температура воздуха составит 0 градусов, на юге края воздух прогреется до +5 градусов. В воскресенье, 3 апреля, может потеплеть до 10 градусов.