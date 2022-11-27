Общество 27 ноября 2022, 00:23 Ледяной дождь оставил без света 13,5 тысячи жителей Нижегородской области Губернатор Никитин: в Нижегородской области без света остаются 13,5 тысячи человек РИА «Новости»

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Электричество отключили у 13,5 тысячи человек в 125 населенных пунктах Нижегородской области после прошедшего во вторник ледяного дождя. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

«На пике отключений 23 ноября без света было около 120 тысяч человек. Сейчас примерно 13,5 тысячи (это 125 населенных пунктов в восьми муниципалитетах). При этом цифра меняется из-за новых обрывов», — написал глава региона.

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Восстановлением электроснабжения занимаются 179 бригад энергетиков. В муниципалитетах, попавших под отключение, развернули пункты временного размещения. Жители сообщают в районные администрации о необходимости размещения в ПВР, потребности в воде и теплых вещах. Работа ведется в круглосуточном режиме.

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Во вторник, 22 октября, в Нижегородской области начался ледяной дождь. В результате почти 100 тысяч человек лишились электричества, его восстановили только к вечеру четверга.

В этот же день ледяной дождь обрушился и на Москву. Принесший в столичный регион сильные осадки циклон повторил погодный рекорд 22 ноября 1958 года.