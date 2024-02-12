Общество 12 февраля 2024, 16:53 Ледяной дождь будет идти в Москве до конца дня Alexander Legky, Alexander Legky/Global Look Press

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Ледяной дождь и снег сохранятся в Москве до конца дня. Коммунальщики продолжат следить за состоянием дорог и проводить регламентные работы, сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Утром в столице провели превентивную сплошную противогололедную обработку проезжей части и тротуаров», — уточнили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

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В ведомстве добавили, что в некоторых столичных районах сейчас идут снег с дождем и ледяной дождь. Кроме того, неблагоприятные погодные условия будут способствовать образованию гололедицы.

Коммунальщики порекомендовали пешеходам быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистам посоветовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих машин.

Ранее москвичей предупредили о сильном похолодании в среду. Морозы сохранятся до конца недели.