Лечивший Навального омский врач решил уволиться

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи Анатолий Калиниченко решил уволиться. Он лечил Алексея Навального в августе, однако его решение с этой историей не связано. Он будет заниматься хирургией в одной из частных клиник.

«Решение созрело уже давно, но пришлось задержаться из-за ситуаций с коронавирусом — не хотелось покидать больницу в трудную минуту — и Алексеем Навальным. Переход на новое место работы никак не связан с политикой — просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование», — рассказал Калиниченко порталу NGS55.ru.

Ранее врач сообщил, что после случая с Навальным ему угрожали физической расправой в Сети несколько десятков раз.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Лайнер экстренно посадили в Омске, мужчину отвезли в реанимацию БСМП. Калиниченко руководил спасением жизни Навального, отчитывался перед журналистами и общался с коллегами из Германии, которые забрали пациента уже в стабильном состоянии в берлинскую клинику «Шарите» через два дня.

Позже правительство Германии заявило, что в крови Навального нашли следы боевого отравляющего вещества «Новичок». Берлин потребовал у Москвы объяснений.