Лечить животных лекарствами для людей предложили в Госдуме

Первый заместитель председателя думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов подготовил поправку в закон, которая гласит, что нужно разрешить ветеринарам лечить животных лекарствами для людей. Об этом написала «Парламентская газета».

Тысячи животных каждый год умирают от того, что препараты из списка ветеринарных не способны вылечить у них тяжелые болезни. «Ветеринарный перечень — это около двух тысяч наименований, а медицинский перечень — 19 тысяч наименований», — уточнил депутат.

Изначально список лекарственных препаратов для животных формировался для сельскохозяйственных животных.

«Но свиньям и коровам не лечат онкологию, их просто забивают. Им не лечат заболевания органов зрения, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, пищеварительной системы и другие. Их не надо реанимировать, потому что их сразу, прошу прощения, на мясо пускают», — сказал Бурматов.

В то же время есть кошки, собаки и другие домашние питомцы, которые нуждаются в лечении тяжелых заболеваний. Ветеринары вынуждены отправлять человека в аптеку, чтобы тот купил медикаменты для животного, либо закупать препараты самому и применять их на животных.

Бурманов считает, чтобы такого не происходило, надо менять закон. Госдума 26 октября приняла в первом чтении правительственный законопроект о контроле за лекарственными препаратами в ветеринарии. Туда же будет внесена и поправка о разрешении на лечение медпрепаратами животных.