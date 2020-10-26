Заместитель председателя «Справедливой России» Олег Нилов посчитал предложение единороссов о химической кастрации педофилов слишком мягким. Во время беседы с «360» он заявил, что таких «нелюдей» нужно казнить.

«Лечить раковые такие болячки какими-то химическими препаратиками не годится. Не будет толку. Поэтому у нас есть статья в Конституции 20-я, расстрельная статья — смертная казнь — в том числе для этих нелюдей, для зверей в человеческой шкуре. Это широкий список таких отъявленных преступников, которых ни лечить, ни перевоспитывать, считаю, не должно и даже несправедливо», — поделился своим мнением Нилов.

Депутат подчеркнул, что высшая мера гарантирует, что такие «звери» никогда не окажутся среди людей. По его словам, казни заслуживают не только педофилы, но и террористы, казнокрады.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный готовит законопроект о химической кастрации педофилов. Поправки планируют внести в Уголовный кодекс. Автор инициативы рассказал «360», что на этой неделе направит документ в Верховный суд и правительство. Он уточнил, что в России в последнее время рост числа педофилов составил около 20%. Для таких преступников лишение свободы — «не самое эффективное лекарство».