Общество 07 марта 2024, 02:18 «Лечить надо». Позицию киевских властей по Крыму назвали психозом Депутат Шонус: позиция Киева по Крыму напоминает психоз и его нужно лечить РИА «Новости»

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Создание киевскими властями крымской военной администрации похоже на психоз, и его нужно лечить. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

«Позиция украинского кабмина — виртуальное управление. Налицо явный психоз — грубое искажение реальности. Такое лечить надо», — заявил крымский парламентарий.

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Шонус отметил, что киевский режим с таким же успехом может создавать военные администрации «в любой точке мира или даже Солнечной системы». Это популистские заявления, рассчитанные на внутреннего зрителя, считает депутат. Киевские власти пытаются таким образом «усидеть на своих должностях» и продолжить воровать деньги, принося в жертву украинский народ.

Украинцам придется решать, в какой старне они хотят жить, веди именно они, а не США и Великобритания, являются хозяевами. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.