«Лечение» ковида крапивой проверят в Уфе

Уфимские полицейские проверят информацию о том, что местная жительница проводит лечение больных ковидом с помощью крапивы. О проверке сообщило РИА «Новости».

Полицейские занялись проверкой информации о местной жительнице, которая занимается лечением COVID-19 с помощью крапивы и огня.

«Информация проверяется», — подтвердили в управлении МВД по Башкирии.

Речь идет о жительнице Уфы, которая якобы излечила много людей от COVID-19 нестандартными методами. Ряд СМИ опубликовал видео процедуры.

Женщина обматывала головы пациентов полотенцем, после чего из пистолета стреляла по ним пулями из крапивы. На этом процедура не заканчивалась, и для полного избавления от недуга уфимка поджигала своих подопечных, после чего тушила.

С начала пандемии активизировались всевозможные лекари и маги, готовые вылечить ковид даже дистанционно. Женщина в Башкирии заплатила 40 тысяч рублей магу за дистанционное лечение. Не лучший метод борьбы с заболеванием и поиск советов в интернете, где в качестве лекарства от ковида предлагают весьма сомнительные рецепты.