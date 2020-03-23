Лечение коронавируса ладаном оценил доктор исторических наук

«Звучит, конечно, все очень странно. Может быть, конечно, люди верят, что ладан может бороться с эпидемией. Но дело в том, что не стоит искушать людей. Потому что кто-то может в это поверить, а последствия могут быть очень тяжелыми. Если люди делают такого рода заявления и от слов переходят к делу, то они должны понимать, какую ответственность берут на себя. Не дай Бог, если с людьми, кто поверит в чудодейственное свойство ладана, что-то случится. Они могут перестать принимать какие-то меры предохранения, необходимые сегодня», — отметил Мосин.

Он подчеркнул тяжесть сложившейся ситуации.

«И шутить с такими вещами не надо. У меня от этого очень странные ощущения, от их предложения», — добавил доктор исторических наук.

Мосин предложил «привлечь специалистов» и «побеседовать в просветительских целях».

«Ведь человечество за многотысячелетнюю историю к каким-то научным данным пришло. Надо, наверное, тех, кто делает подобные заявления, с ними познакомить. Может быть, они одумаются. Знаете, в Евангелии сказано: „Не искушай Господа своего“. Не надо этого делать даже с точки зрения верующего человека», — пояснил он.