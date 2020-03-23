    23 марта 2020, 11:16

    Лечение коронавируса ладаном оценил доктор исторических наук

    Ольга Ситникова

    Эфирные масла добавят в ладан в Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга, чтобы усилить противовирусный эффект. Доктор исторических наук Алексей Мосин отреагировал на такое решение. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    «Звучит, конечно, все очень странно. Может быть, конечно, люди верят, что ладан может бороться с эпидемией. Но дело в том, что не стоит искушать людей. Потому что кто-то может в это поверить, а последствия могут быть очень тяжелыми. Если люди делают такого рода заявления и от слов переходят к делу, то они должны понимать, какую ответственность берут на себя. Не дай Бог, если с людьми, кто поверит в чудодейственное свойство ладана, что-то случится. Они могут перестать принимать какие-то меры предохранения, необходимые сегодня», — отметил Мосин.

    Он подчеркнул тяжесть сложившейся ситуации.

    «И шутить с такими вещами не надо. У меня от этого очень странные ощущения, от их предложения», — добавил доктор исторических наук.

    Мосин предложил «привлечь специалистов» и «побеседовать в просветительских целях».

    «Ведь человечество за многотысячелетнюю историю к каким-то научным данным пришло. Надо, наверное, тех, кто делает подобные заявления, с ними познакомить. Может быть, они одумаются. Знаете, в Евангелии сказано: „Не искушай Господа своего“. Не надо этого делать даже с точки зрения верующего человека», — пояснил он.