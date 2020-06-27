Лечащие больных COVID-19 медики будут получать выплаты еще два месяца

Российские медики, которые продолжают бороться с коронавирусом, будут получать от государства специальные выплаты еще два месяца. Постановление об этом подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

«Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще в течение двух месяцев — в июле и августе», — сообщил сайт Кабмина.

В начале периода пандемии президент России Владимир Путин распорядился рублем поддержать врачей, средний и младший медперсонал и водителей скорых, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Изначально выплаты планировались на трехмесячный срок, начиная с апреля.

Теперь медики будут получать дополнительные деньги до конца лета. Врачам положено 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу — 50 тысяч рублей, а младшему — 25 тысяч рублей.

Мишустин поручил региональным властям строго контролировать, чтобы медики получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки.

Ранее волонтер из Дагестана Гаджи Шахназаров, у которого от COVID-19 умер отец, во время онлайн-конференции предложил Путину назвать улицы российских городов в честь погибших медиков. Российский лидер эту идею одобрил.