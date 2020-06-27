    27 июня 2020, 11:17

    Лечащие больных COVID-19 медики будут получать выплаты еще два месяца

    Андрей Иванов

    Российские медики, которые продолжают бороться с коронавирусом, будут получать от государства специальные выплаты еще два месяца. Постановление об этом подписал глава правительства России Михаил Мишустин.
    Лечащие больных COVID-19 медики будут получать выплаты еще два месяца

    «Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще в течение двух месяцев — в июле и августе», — сообщил сайт Кабмина.

    В начале периода пандемии президент России Владимир Путин распорядился рублем поддержать врачей, средний и младший медперсонал и водителей скорых, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Изначально выплаты планировались на трехмесячный срок, начиная с апреля.

    Теперь медики будут получать дополнительные деньги до конца лета. Врачам положено 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу — 50 тысяч рублей, а младшему — 25 тысяч рублей.

    Мишустин поручил региональным властям строго контролировать, чтобы медики получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки.

    Ранее волонтер из Дагестана Гаджи Шахназаров, у которого от COVID-19 умер отец, во время онлайн-конференции предложил Путину назвать улицы российских городов в честь погибших медиков. Российский лидер эту идею одобрил.