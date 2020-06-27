Лечащие больных COVID-19 медики будут получать выплаты еще два месяца
«Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще в течение двух месяцев — в июле и августе», — сообщил сайт Кабмина.
В начале периода пандемии президент России Владимир Путин распорядился рублем поддержать врачей, средний и младший медперсонал и водителей скорых, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Изначально выплаты планировались на трехмесячный срок, начиная с апреля.
Теперь медики будут получать дополнительные деньги до конца лета. Врачам положено 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу — 50 тысяч рублей, а младшему — 25 тысяч рублей.
Мишустин поручил региональным властям строго контролировать, чтобы медики получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки.
Ранее волонтер из Дагестана Гаджи Шахназаров, у которого от COVID-19 умер отец, во время онлайн-конференции предложил Путину назвать улицы российских городов в честь погибших медиков. Российский лидер эту идею одобрил.