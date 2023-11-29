Общество 29 ноября 2023, 16:51 Лебедя, спасенного от гибели в Нижегородской области, доставили во владимирский центр реабилитации

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Лебедя, который не мог улететь из-за замерзающего пруда в поселке Октябрьский Нижегородской области, зоозащитники передали в центр реабилитации птиц «Воронье гнездо» во Владимирской области. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

Как написала зоозащитница Лара Саплина в социальных сетях, во время передержки лебедь смог окрепнуть и набраться сил. Дорогу из Нижегородской области во Владимирскую птица перенесла хорошо.

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Теперь лебедю Грише предстоит лечение у специалистов в «Вороньем гнезде».