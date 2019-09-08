  • ЛДПР вышла в лидеры на выборах в краевую думу Хабаровского края после обработки 15% голосов

    08 сентября 2019, 18:06

    Дарья Бунякова

    Избирательная комиссия в Хабаровском крае обработала уже 15,68% бюллетеней. По предварительным итогам партия ЛДПР набрала 55,89% голосов избирателей и сейчас лидирует на выборах в краевую законодательную думу. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ЦИК.

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    Сразу за ЛДПР идет партия КПРФ, за которую отдали свои голоса 15,53% жителей Хабаровского края. Тройку лидеров замыкает «Единая Россия» с 14,5% голосов избирателей. «Справедливая Россия» получила 3,8% и оказалась только на четвертом месте.

    Всего к 18:00 на избирательные пункты пришло 30,64% граждан. Не обошлось и без обращений о нарушениях, которые предстоит проверить.

    «Около 90 обращений о нарушениях поступило в ходе выборов в Хабаровском крае, но считать это нарушением или нет, надо разбираться», — приводит РИА «Новости» слова секретаря краевого избиркома Оярса Машкова.

    Выборы в Хабаровском крае проходят 8 сентября в рамках единого дня голосования. В этот день в 85 регионах России граждане отдают свои голоса за депутатов разных уровней.