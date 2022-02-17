ЛДПР предложит запретить вечернюю рекламу на телевидении

В России захотели запретить рекламные блоки во время трансляции в вечернее время фильмов и телепередач. Также предлагается запретить совмещать просмотр с рекламой способом «бегущей строки». Законопроект об этом в четверг, 17 февраля, внесут в Госдуму депутаты фракции ЛДПР.

Один из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослав Нилов разместил текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале.

«Ограничить рекламный контент во время трансляции телепередач и художественных фильмов с 18:00 до 23:00. А программы короче 15 минут вообще не прерывать спонсорской рекламой», — говорится в посте Нилова.

В пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит россиянам отдохнуть после трудового дня, «не испытывая раздражение» при просмотре фильмов и телепередач. Там также указано, что законопроект предлагает только ограничение рекламы в указанное время, и не предусматривает полного запрета рекламы в прайм-тайм.

В начале февраля газета «Известия» сообщила, что Роскомнадзор не исключил введения экономических ограничений в отношении YouTube за необоснованную блокировку канала RT DE. В отношении сервиса могут применить санкции, предусмотренные Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в сети „Интернет“ на территории Российской Федерации». Одним из положений, предусмотренных документом, является запрет размещения рекламы.