ЛДПР предложила выплачивать мобилизованным военным пенсионерам пенсию по выслуге лет | 360°

Общество 02 ноября 2022, 01:38 ЛДПР предложила выплачивать мобилизованным военным пенсионерам пенсию по выслуге лет РИА "Новости"

Читать 360tv в

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме и некоторые сенаторы предложили на рассмотрение нижней палате парламента законопроект, который регламентирует выплаты пенсий за выслугу лет призывникам из числа вышедших в отставку военных пенсионеров. Документ опубликовал в Telegram-канале заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Выплата пенсий по выслуге лет приостанавливается при возвращении военного пенсионера на службу, пояснил Нилов. Так как призыв по частичной мобилизации не является волей самих военнослужащих, то будет справедливо сохранить выплаты пенсий, считают в Госдуме.

Реклама

«Считаем, что так баланс справедливости для получающих пенсию за выслугу лет будет восстановлен, а лишняя напряженность — снята», — говорится в сообщении замглавы фракции.

Реклама

Доходы мобилизованных не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей для назначения социальной поддержки. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Уровень соцподдержки сохранится на прежнем уровне.