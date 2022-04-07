ЛДПР обменяла свое время в Госдуме на ролик о Жириновском

На заседании Госдумы в четверг, 7 апреля, вместо выступления депутатов от ЛДПР показали видеоролик в память о Владимире Жириновском. Таким образом однопартийцы чествовали бывшего лидера.

В зале заседаний на место, где обычно сидел Владимир Жириновский, поставили его портрет и цветы.

Кроме того, во время пресс-подхода либерал-демократы рассказали об идее переименовать Луков переулок в Москве. Такая идея обсуждалась на заседании высшего совета партии, написала «ДумаТВ».

«Мы приняли решение и будем настаивать, чтобы Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР и откуда начиналась история партии, был переименован в переулок Жириновского», — объявил журналистам замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Либерал-демократы также предлагают посвятить ему один из вузов и ежегодную стипендию.

Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни. Прощание с политиком пройдет в пятницу, 8 апреля, в Колонном зале Дома союзов, а похоронят лидера ЛДПР на Новодевичьем кладбище.