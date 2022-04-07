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    07 апреля 2022, 18:47

    ЛДПР обменяла свое время в Госдуме на ролик о Жириновском

    Депутаты ЛДПР показали в Госдуме видео в память о Жириновском и предложили назвать улицу его именем

    Екатерина Виславская

    На заседании Госдумы в четверг, 7 апреля, вместо выступления депутатов от ЛДПР показали видеоролик в память о Владимире Жириновском. Таким образом однопартийцы чествовали бывшего лидера.

    В зале заседаний на место, где обычно сидел Владимир Жириновский, поставили его портрет и цветы.

    Кроме того, во время пресс-подхода либерал-демократы рассказали об идее переименовать Луков переулок в Москве. Такая идея обсуждалась на заседании высшего совета партии, написала «ДумаТВ».

    «Мы приняли решение и будем настаивать, чтобы Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР и откуда начиналась история партии, был переименован в переулок Жириновского», — объявил журналистам замруководителя фракции Ярослав Нилов.

    Либерал-демократы также предлагают посвятить ему один из вузов и ежегодную стипендию.

    Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни. Прощание с политиком пройдет в пятницу, 8 апреля, в Колонном зале Дома союзов, а похоронят лидера ЛДПР на Новодевичьем кладбище.