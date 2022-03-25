ЛДПР назвала «грязной провокацией» сообщение о смерти Жириновского

ЛДПР опровергла распространившуюся в некоторых СМИ информацию о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Эти слухи — «грязная провокация», подчеркнули представители партии в Telegram.

«Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация желтой прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врет о лидере ЛДПР», — говорится в сообщении.

В ЛДПР уточнили, что «буквально час назад» врачи отправили Жириновского на плановую процедуру. Его состояние стабильно, негативных перемен в состоянии здоровья нет.

Информацию о смерти политика опроверг и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он призвал СМИ, если у них «есть совесть», удалить фейковые сообщения и «пожелать Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления».

В феврале 75-летний лидер ЛДПР попал в больницу с коронавирусом. Долгое лечение политика периодически порождало слухи об ухудшениях его здоровья. Партия неизменно опровергала эти данные и поясняла, что медики оставляют Жириновского в больнице, чтобы снизить риск последствий болезни для его организма.